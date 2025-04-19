Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1161,39
Економія при броні: -149,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1209,88
Економія при броні: -154,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1117,43
Економія при броні: -53,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1157,78
Економія при броні: -74,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1018,04
Економія при броні: -37,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1136,88
Економія при броні: -53,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1150,12
Економія при броні: -83,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1100,68
Економія при броні: -63,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1023,45
Економія при броні: -103,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1170,42
Економія при броні: -197,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1197,42
Економія при броні: -185,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1124,95
Економія при броні: -197,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1130,59
Економія при броні: -184,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1169,70
Економія при броні: -196,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1139,94
Економія при броні: -200,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1205,49
Економія при броні: -172,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1134,65
Економія при броні: -165,83 грн