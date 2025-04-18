Київ (адресу не вказано)
Доступно в 450 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1088,80
Економія при броні: -117,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
989,76
Економія при броні: -57,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1150,34
Економія при броні: -182,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
991,34
Економія при броні: -64,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1133,31
Економія при броні: -160,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
997,57
Економія при броні: -29,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
975,21
Економія при броні: -59,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1119,39
Економія при броні: -48,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1127,58
Економія при броні: -123,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh