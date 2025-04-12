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Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)

Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Плоди
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
150 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/9318/01/01 від 28.05.2019
Міжнародна назва

Горобини чорноплідної плоди інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: горобини чорноплідної плоди;

1 пачка містить: горобини чорноплідної плоди — 75 г, або 100 г, або 150 г.

Лікарська форма

Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: плоди яблукоподібні, іноді з плодоніжками, кулясті. Колір плодів чорний, пурпурово-чорний, м'якоть фіолетово-червона, майже чорна.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що діють на метаболізм та на систему травлення.

Показання

У комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.

Протипоказання

Підвищена чутливість до препарату. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит, тромбози, тромбофлебіти, підвищена властивість крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дія препарату посилюється при одночасному прийомі рослин з вмістом аскорбінової кислоти (плоди шипшини, чорної смородини).

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає даних.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45–60 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3–4 рази на добу після їди.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти. У зв'язку з відсутністю достатніх клінічних даних щодо застосування препарату дітям, його не слід призначати даній категорії пацієнтів.

Передозування

Посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції в осіб із гіперчутливістю. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 0С.

Упаковка

По 75 г, або 100 г, або 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.