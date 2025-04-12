2 столові ложки плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45–60 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3–4 рази на добу після їди.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти. У зв'язку з відсутністю достатніх клінічних даних щодо застосування препарату дітям, його не слід призначати даній категорії пацієнтів.