Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Горобини чорноплідної плоди інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: горобини чорноплідної плоди;
1 пачка містить: горобини чорноплідної плоди — 75 г, або 100 г, або 150 г.
Лікарська форма
Плоди.
Основні фізико-хімічні властивості: плоди яблукоподібні, іноді з плодоніжками, кулясті. Колір плодів чорний, пурпурово-чорний, м'якоть фіолетово-червона, майже чорна.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на метаболізм та на систему травлення.
Показання
У комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит, тромбози, тромбофлебіти, підвищена властивість крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дія препарату посилюється при одночасному прийомі рослин з вмістом аскорбінової кислоти (плоди шипшини, чорної смородини).
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає даних.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45–60 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3–4 рази на добу після їди.
Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.
Діти. У зв'язку з відсутністю достатніх клінічних даних щодо застосування препарату дітям, його не слід призначати даній категорії пацієнтів.
Передозування
Посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції в осіб із гіперчутливістю. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 0С.
Упаковка
По 75 г, або 100 г, або 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави», Україна.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.