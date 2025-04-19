Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -17,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -17,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,00
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,88
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,97
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,85
Економія при броні: -3,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
2.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,90
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
6.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
33.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,40 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,77
Економія при броні: -0,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,03
Економія при броні: -2,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 17
64.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
73.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,30
Економія при броні: -17,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,72
Економія при броні: -1,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,20
Економія при броні: -11,40 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Галич, пл. Волі, 7
94.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"