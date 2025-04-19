Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,78
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,70
Економія при броні: -17,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,47
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,10
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,77
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,01
Економія при броні: -3,35 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"