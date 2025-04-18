Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Верона
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,80
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,54
Економія при броні: -3,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,80
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,23
Економія при броні: -3,58 грн
Вероніка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
8.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Вузівська
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
8.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,56
Економія при броні: -4,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,00
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
12.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,30
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
14.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,00
Економія при броні: -16,20 грн