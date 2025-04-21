Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,49
Економія при броні: -2,35 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,33
Економія при броні: -2,67 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
68.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
106.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
106.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
109.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
112.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
113.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"