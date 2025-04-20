Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,80
Економія при броні: -16,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,70
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,81
Економія при броні: -6,98 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,10
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,52
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,24
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,55
Економія при броні: -4,89 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,00
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,40
Економія при броні: -5,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,09
Економія при броні: -2,42 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,53
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,00
Економія при броні: -9,00 грн