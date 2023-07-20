Активні речовини — “А”АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДНА (ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДНА)* (ARONIA MELANOCARPA*) АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДНА (ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДНА)* (ARONIA MELANOCARPA*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 1 препарат Плитка Список Горобини чорноплідної плоди Плоди, 150 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 91 аптеці від 49,68 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: плоды. Препарати, які містять АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДНА Форма випуску