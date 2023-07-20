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Активні речовини — “А”АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДНА (ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДНА)* (ARONIA MELANOCARPA*)

АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДНА (ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДНА)* (ARONIA MELANOCARPA*) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Горобини чорноплідної плоди плоди, 150 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Горобини чорноплідної плоди Плоди, 150 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 91 аптеці
від 49,68 грн
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Форма выпуска: плоды.