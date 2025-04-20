Горобини чорноплідної плоди (Fructus aroniae melanocarpae)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,12
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,20
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,94
Економія при броні: -3,29 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,10
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,05
Економія при броні: -4,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,48
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,67
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,54
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Горобини чорноплідної плоди плоди 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"