Підвищена чутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин, до інших антигістамінних засобів, арахісу та сої. Протипоказано застосовувати у комбінації з іншими засобами, що містить дифенгідраміну гідрохлорид.

Нанесення на відкриті рани, переломи або слизові оболонки; на великі зони ураженої шкіри, особливо при вітряній віспі, кору, везикулярних ураженнях шкіри.