ДИФЕНГІДРАМІН (DIPHENHYDRAMINUM) Діюча речовина
протисвербіжна, антигістамінна та місцевоанестезуюча.
алергічні дерматити, сонячні опіки, інші опіки першого ступеня, укуси комах, кропив’янка, свербіж різної етіології, екзема зі свербежем, свербіж країв ран та саден, вітряна віспа, дерматити, поліморфні дерматози (сонячна алергія).
наносити гель на ушкоджені ділянки шкіри тонким рівномірним шаром за допомогою легких розгладжуючих рухів; дорослим та дітям від 2 років гель наносити 3-4 р/добу; мазь: протягом доби дорослим та дітям віком від 12 років наносити 5-15 см 3-4 р/добу, не застосовувати більше 15 г мазі (300 мг дифенгідраміну); дітям 6-12 років наносити 8-10 см 3-4 р/добу, не застосовувати більше 41 см смужки мазі (150 мг дифенгідраміну)/добу; дітям 2-6 років наносити 3 см 2-3 р/добу, не рекомендується застосовувати більше 10 см смужки мазі (37 мг дифенгідраміну)/добу, похилим та ослабленим пацієнтам, так само як і пацієнтам із тяжкою печінковою та нирковою недостатністю, дозування і тривалість застосування підбирати в залежності від ступеня тяжкості ураження та ефективності терапії і визначати лікарем індивідуально.
гіперчутливість до компонентів препарату, нанесення на великі зони ураженої шкіри, комбінації з іншими засобами, що містять дифенгідрамін; дитячий вік до 2 років; не рекомендується наносити на відкриті рани, переломи та слизові оболонки, а також на великі зони ураженої шкіри, особливо при вітряній віспі, кору, везикулярних ураженнях шкіри.
АР; контактний дерматит, реакції фоточутливості шкіри (уникати прямих сонячних променів) з почервонінням, свербежем, утворенням пухирів і набряку шкіри, сухість у роті; реакції гіперчутливості; відчуття втоми, особливо у дітей; збудженість; занепокоєння; тривожність та спазми; розлади сечовипускання.