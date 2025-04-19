Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
164,43
Економія при броні: -7,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
173,32
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
179,73
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
179,10
Економія при броні: -23,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
156,42
Економія при броні: -0,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
168,41
Економія при броні: -21,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
176,23
Економія при броні: -28,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
166,39
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
173,29
Економія при броні: -18,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
162,33
Економія при броні: -8,05 грн
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
259,89
Економія при броні: -14,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
171,61
Економія при броні: -14,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
259,18
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
172,09
Економія при броні: -21,00 грн
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
255,96
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
172,19
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн