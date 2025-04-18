Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
197,95
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
171,64
Економія при броні: -23,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
192,50
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
197,35
Економія при броні: -11,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
171,66
Економія при броні: -14,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
193,01
Економія при броні: -7,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
170,28
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
194,07
Економія при броні: -8,89 грн
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
248,39
Економія при броні: -12,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
197,45
Економія при броні: -12,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
191,63
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн