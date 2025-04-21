Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
171,52
Економія при броні: -16,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
172,23
Економія при броні: -34,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10
Економія при броні: -23,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
180,90
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
173,70
Економія при броні: -18,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
167,65
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
163,80
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
173,10
Економія при броні: -17,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
185,70
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
171,27
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
175,26
Економія при броні: -17,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
177,12
Економія при броні: -19,50 грн