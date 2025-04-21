Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
197,27
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
170,07
Економія при броні: -16,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
190,60
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн