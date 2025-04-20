Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
182,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
163,06
Економія при броні: -26,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
164,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
159,88
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
167,86
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
172,18
Економія при броні: -26,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
197,70
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
164,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
187,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Дермадрін мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит