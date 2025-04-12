оскільки таблетки, вкриті оболонкою, препарату Дуспаталін® містять лактозу та сахарозу, пацієнтам з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість галактози або фруктози, дефіцит лактази, синдром мальабсорбції глюкози-галактози або недостатність сахарази-ізомальтази, не слід приймати цей препарат.

Не застосовувати лікарський засіб без консультації з лікарем та слід звернутися до лікаря якнайшвидше в таких випадках:

— вік від 40 років;

— кровотеча з кишечнику;

— нездужання або блювання;

— блідість та відчуття втоми;

— тяжкий запор;

— лихоманка;

— нещодавня поїздка за кордон;

— вагітність або підозра на вагітність;

— аномальна вагінальна кровотеча або виділення;

— ускладнене сечовипускання або біль при сечовипусканні.

Слід проконсультуватися з лікарем у разі виникнення нових симптомів, збільшення вираженості симптомів, що вже існували, або якщо стан не покращується після 2 тиж лікування.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Існують тільки дуже обмежені дані про застосування мебеверину у вагітних. Дослідження репродуктивної токсичності у тварин є недостатніми. Мебеверин не рекомендується застосовувати в період вагітності.

Годування грудьми. Невідомо, чи екскретується мебеверин або його метаболіти в грудне молоко людини. Екскреція мебеверину в грудне молоко тварин не досліджена. Мебеверин не слід застосовувати в період годування грудьми.

Фертильність. Немає клінічних даних щодо впливу на чоловічу або жіночу фертильність; однак дослідження на тваринах не свідчать про шкідливий вплив мебеверину на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Дослідження впливу на здатність керувати транспортними засобами і працювати з іншими механізмами не проводилися. Фармакодинамічний та фармакокінетичний профіль, а також постмаркетинговий досвід не свідчать про будь-який шкідливий вплив мебеверину на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.