Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
289,27
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,30
Економія при броні: -42,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
259,11
Економія при броні: -25,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,50
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
263,13
Економія при броні: -29,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
258,04
Економія при броні: -24,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
278,80
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
287,00
Економія при броні: -50,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
276,90
Економія при броні: -40,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
260,62
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
256,83
Економія при броні: -23,36 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
265,26
Економія при броні: -31,79 грн