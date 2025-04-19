Київ
Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)

Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 245 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
220,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
232,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
261,94
Економія при броні: -31,48 грн
230,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
280,50
Економія при броні: -47,00 грн
233,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
221,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
268,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
232,00 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
218,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
221,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
284,90
Економія при броні: -51,40 грн
233,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
284,60
Економія при броні: -51,10 грн
233,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
227,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
255,51
Економія при броні: -13,71 грн
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
261,64
Економія при броні: -22,05 грн
239,59 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
221,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
280,50
Економія при броні: -47,00 грн
233,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
288,20
Економія при броні: -54,70 грн
233,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
221,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
293,90
Економія при броні: -60,40 грн
233,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
220,30 грн
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