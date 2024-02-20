МЕБЕВЕРИН (MEBEVERINUM) Діюча речовина
міотропний спазмолітик з вибірковою дією на гладкі м’язи ШКТ; знімає спазми без пригнічення нормальної моторики кишечника; оскільки ця дія не опосередкована автономною нервовою системою, типових антихолінергічних побічних ефектів немає.
симптоматичне лікування абдомінального болю і спазмів, кишкових розладів і відчуття дискомфорту в ділянці кишечнику при с-мі подразненого кишечнику; лікування шлунково-кишкових спазмів вторинного генезу, спричинених органічними захворюваннями.
дорослим - по 1 табл. 3 р/добу приблизно за 20 хв до їди або по 1 капс. 2 р/добу; тривалість застосування необмежена; запивати достатньою кількістю води (не менше 100 мл).
гіперчутливість до препарату.
АР у вигляді кропив’янки, ангіоневротичного набряку, набряку обличчя і шкірних висипань; гіперчутливість (анафілактичні реакції).