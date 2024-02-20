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Активні речовини — “М”МЕБЕВЕРИН (MEBEVERINUM)

МЕБЕВЕРИН (MEBEVERINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії, 200 мг, № 30; Абботт Хелскеа Продактс
Дуспаталін® Капсули тверді пролоногваної дії, 200 мг, № 30 Абботт Хелскеа Продактс
В 1189 аптеках
від 324,44 грн
Ціни в аптеках
Меверин® капсули, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Корпорація Артеріум
Меверин® Капсули, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Корпорація Артеріум
В 1163 аптеках
від 216,02 грн
Ціни в аптеках
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою, 135 мг, № 15; Абботт Хелскеа Продактс
Дуспаталін® Таблетки, вкриті оболонкою, 135 мг, № 15 Абботт Хелскеа Продактс
В 1143 аптеках
від 183,21 грн
Ціни в аптеках
Аспазмін капсули з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Аспазмін Капсули з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 927 аптеках
від 181,12 грн
Ціни в аптеках
Мебсін Ретард® капсули, 200 мг, блістер, № 30; Organosyn Life Sciences
Мебсін Ретард® Капсули, 200 мг, блістер, № 30 Organosyn Life Sciences
В 884 аптеках
від 244,67 грн
Ціни в аптеках
Спарк® капсули пролонгованої дії тверді, 200 мг, блістер, № 30; Фармак
Спарк® Капсули пролонгованої дії тверді, 200 мг, блістер, № 30 Фармак
В 683 аптеках
від 166,88 грн
Ціни в аптеках
Спарк® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 135 мг, № 20; Фармак
Спарк® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 135 мг, № 20 Фармак
В 121 аптеці
від 107,30 грн
Ціни в аптеках
Меверин® капсули, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Меверин® Капсули, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
Немає в наявності

міотропний спазмолітик з вибірковою дією на гладкі м’язи ШКТ; знімає спазми без пригнічення нормальної моторики кишечника; оскільки ця дія не опосередкована автономною нервовою системою, типових антихолінергічних побічних ефектів немає.

симптоматичне лікування абдомінального болю і спазмів, кишкових розладів і відчуття дискомфорту в ділянці кишечнику при с-мі подразненого кишечнику; лікування шлунково-кишкових спазмів вторинного генезу, спричинених органічними захворюваннями.

дорослим - по 1 табл. 3 р/добу приблизно за 20 хв до їди або по 1 капс. 2 р/добу; тривалість застосування необмежена; запивати достатньою кількістю води (не менше 100 мл).

гіперчутливість до препарату.

АР у вигляді кропив’янки, ангіоневротичного набряку, набряку обличчя і шкірних висипань; гіперчутливість (анафілактичні реакції).