Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
250,78
Економія при броні: -18,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
254,88
Економія при броні: -20,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
278,80
Економія при броні: -44,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
240,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
240,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
285,20
Економія при броні: -51,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
259,08
Економія при броні: -8,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,50
Економія при броні: -45,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
260,46
Економія при броні: -30,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
253,87
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
253,08
Економія при броні: -9,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
267,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
252,74
Економія при броні: -9,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
265,19
Економія при броні: -33,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
287,19
Економія при броні: -10,70 грн