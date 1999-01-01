Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A04
Мебеверин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A A
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A04
Мебеверин
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
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Дуспаталін®
Таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
від
207,36
грн
в 933 аптеках
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Меверин®
Капсули 200 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від
255,00
грн
в 881 аптеці
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Мебсін Ретард®
Капсули 200 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
270,06
грн
в 808 аптеках
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Аспазмін
Капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
216,06
грн
в 807 аптеках
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Дуспаталін®
Капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
від
378,20
грн
в 652 аптеках
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Дуспаталін® Ретард 200
Капсули тверді пролоногваної дії 200 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від
362,14
грн
в 604 аптеках
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Спарк®
Капсули пролонгованої дії тверді 200 мг блістер №30
Фармак
від
211,04
грн
в 603 аптеках
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Спарк®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 135 мг №20
Фармак
від
142,28
грн
в 42 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд. пролонг. дії
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
135 мг
200 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
15
20
30
Виробник
Organosyn Life Sciences
Абботт Хелскеа Продактс
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Фармак
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