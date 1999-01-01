Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A04

Мебеверин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A AСинтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A04Мебеверин
A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
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Дуспаталін®
Дуспаталін®
Таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
від 207,36 грн
в 933 аптеках
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Меверин®
Меверин®
Капсули 200 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від 255,00 грн
в 881 аптеці
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Мебсін Ретард®
Мебсін Ретард®
Капсули 200 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 270,06 грн
в 808 аптеках
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Аспазмін
Аспазмін
Капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 216,06 грн
в 807 аптеках
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Дуспаталін®
Дуспаталін®
Капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 378,20 грн
в 652 аптеках
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Дуспаталін® Ретард 200
Дуспаталін® Ретард 200
Капсули тверді пролоногваної дії 200 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 362,14 грн
в 604 аптеках
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Спарк®
Спарк®
Капсули пролонгованої дії тверді 200 мг блістер №30
Фармак
від 211,04 грн
в 603 аптеках
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Спарк®
Спарк®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 135 мг №20
Фармак
від 142,28 грн
в 42 аптеках
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