Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
285,20
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
254,56
Економія при броні: -28,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
244,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
254,66
Економія при броні: -28,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
259,14
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
255,44
Економія при броні: -28,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
258,05
Економія при броні: -34,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,40
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
252,24
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
257,27
Економія при броні: -29,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
280,50
Економія при броні: -49,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
259,11
Економія при броні: -30,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
256,01
Економія при броні: -28,27 грн