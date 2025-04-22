Дуспаталін® таблетки (Duspatalin® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
278,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
290,17
Економія при броні: -8,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
285,00
Економія при броні: -44,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,50
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
258,04
Економія при броні: -23,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
280,50
Економія при броні: -40,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
261,99
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
278,80
Економія при броні: -38,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
259,22
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
279,60
Економія при броні: -39,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
256,16
Економія при броні: -25,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
260,37
Економія при броні: -32,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дуспаталін® таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс