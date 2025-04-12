Перед застосуванням збовтати.

Застосовувати дорослим внутрішньо по 1 чайній ложці (5 мл) 2–3 рази на день за 30 хвилин до або через 1 годину після їди. При гострих формах захворювання, стресових ситуаціях дозу можна збільшити в 2 рази. Препарат можна розводити водою у співвідношеннях 1:3 або 1:5. Тривалість застосування та кратність курсів визначає лікар залежно від тяжкості перебігу захворювання та досягнутого ефекту лікування.