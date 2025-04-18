Київ (адресу не вказано)
Доступно в 406 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
145,00
Економія при броні: -31,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
140,30
Економія при броні: -30,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
149,60
Економія при броні: -32,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,92
Економія при броні: -14,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
121,88
Економія при броні: -8,12 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
128,82
Економія при броні: -3,86 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,58
Економія при броні: -24,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,90
Економія при броні: -5,85 грн