Харків (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
123,71
Економія при броні: -5,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -13,20 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм