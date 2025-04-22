Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
126,72
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
123,86
Економія при броні: -6,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
126,34
Економія при броні: -12,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,60
Економія при броні: -15,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
126,70
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
124,43
Економія при броні: -10,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм