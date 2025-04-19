Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
124,48
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,97
Економія при броні: -9,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,89
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
123,18
Економія при броні: -14,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,40 грн