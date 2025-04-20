Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,80
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
111,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
122,80
Економія при броні: -4,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
137,37
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
121,13
Економія при броні: -13,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
111,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
134,99
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Кардіофіт настоянка складна банка 100 мл №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -14,00 грн