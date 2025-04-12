Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Тіотриазолін краплі очні інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: thiotriazolin;
1 мл розчину містить тіотриазоліну у перерахуванні на 100% речовину 10 мг; 1 мл розчину містить 20 крапель;
допоміжні речовини: натрію хлорид, метилцелюлоза, вода очищена.
Лікарська форма
Краплі очні.
Основні фізико-хімічні властивості: злегка опалесцентна, безбарвна або зі злегка жовтуватим відтінком рідина.
Фармакотерапевтична група
Офтальмологічні засоби. Код АТХ S01X A.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічний ефект тіотриазоліну зумовлений активацією антиоксидантної системи ферментів і гальмуванням процесів перекисного окиснення ліпідів в ішемізованих ділянках тканин ока, зменшенням тяжкості нервово-трофічних порушень, збільшенням інтенсивності і швидкості репаративних процесів, зниженням запальної реакції тканин, поліпшенням кровотоку у мікроциркуляторному руслі ока. Препарат сприяє ранньому відновленню чутливості рогівки, утворенню більш ніжного помутніння, значному зниженню кількості різних ускладнень, зменшує прояви зорової астенопії, поліпшує функціональні показники акомодаційного м'яза і центральних відділів сітківки, що поліпшує функціональну здатність очей.
Фармакокінетика.
Не досліджена.
Показання
Травми та опікові ушкодження очного яблука, запальні дистрофічні захворювання рогівки, вірусні кон'юнктивіти. Для профілактики запалень очей, зменшення прояву зорової астенопії в осіб, які працюють із персональними комп'ютерами.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Немає.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає протипоказань.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначають із перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 краплі 3–4 рази на добу у кон'юнктивальний мішок ураженого ока.
При тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон'юнктивальними або парабульбарними ін'єкціями 0,5 мл 1% розчину 1 раз на добу протягом 7–12 днів. Інстиляції Тіотриазоліну здійснюють протягом 14–15 днів. У разі необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів.
Особам, які працюють за персональними комп'ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 краплі безпосередньо перед початком роботи, а потім — через кожні 2 години. Тривалість застосування лікар визначає індивідуально.
У зв'язку з тим, що після розкриття флакона препарат зберігається при температурі 4–8 °С, його необхідно перед застосуванням нагріти до кімнатної температури.
Діти
Досвіду застосування дітям немає, тому не рекомендується призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
При дотриманні рекомендованих доз передозування неможливе.
Побічні реакції
Зазвичай препарат добре переноситься, можливі реакції у місці введення. При підвищеній індивідуальній чутливості можливі алергічні реакції, у тому числі свербіж, гіперемія. Повідомлялося про випадки нежитю.
Термін придатності
4 роки.
Термін зберігання розчину після розкриття флакона протягом 5 діб при температурі від 4 °C до 8 °C.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл у флаконі, по 1 флакону з кришкою-крапельницею у пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС».
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61057, Харківська обл., місто Харків, вулиця Воробйова, будинок 8.
(Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС»)
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.
(Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»)