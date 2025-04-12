Препарат призначають із перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 краплі 3–4 рази на добу у кон'юнктивальний мішок ураженого ока.

При тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон'юнктивальними або парабульбарними ін'єкціями 0,5 мл 1% розчину 1 раз на добу протягом 7–12 днів. Інстиляції Тіотриазоліну здійснюють протягом 14–15 днів. У разі необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів.

Особам, які працюють за персональними комп'ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 краплі безпосередньо перед початком роботи, а потім — через кожні 2 години. Тривалість застосування лікар визначає індивідуально.

У зв'язку з тим, що після розкриття флакона препарат зберігається при температурі 4–8 °С, його необхідно перед застосуванням нагріти до кімнатної температури.