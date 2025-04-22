Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,17
Економія при броні: -3,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,80
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,19
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,90
Економія при броні: -2,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,29
Економія при броні: -19,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,15
Економія при броні: -17,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,36
Економія при броні: -20,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я