Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,54
Економія при броні: -22,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,47
Економія при броні: -5,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,38
Економія при броні: -20,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,30
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,78
Економія при броні: -22,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,17
Економія при броні: -24,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,33
Економія при броні: -23,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,51
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -11,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,35
Економія при броні: -24,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,30
Економія при броні: -23,79 грн