Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,24
Економія при броні: -16,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,90
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,12
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,38
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,44
Економія при броні: -18,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
124,00
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,58
Економія при броні: -23,03 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,72
Економія при броні: -16,81 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,63
Економія при броні: -15,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,27
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я