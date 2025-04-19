Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 268 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,34
Економія при броні: -21,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,69
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,62
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
124,00
Економія при броні: -8,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,02
Економія при броні: -16,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,61
Економія при броні: -21,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,72
Економія при броні: -6,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,53
Економія при броні: -21,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,65
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,88
Економія при броні: -22,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,64
Економія при броні: -19,88 грн