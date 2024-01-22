ТІАЗОТНА КИСЛОТА (ACIDUM TIAZOTICUM) Діюча речовина
ефект обумовлений активацією антиоксидантної системи ферментів і гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів в ішемізованих ділянках тканин ока, зменшенням тяжкості нервово-трофічних порушень, збільшенням інтенсивності і швидкості репаративних процесів, зниженням запальної р-ції тканин, поліпшенням кровотоку в мікроциркуляторному руслі ока; сприяє ранньому відновленню чутливості рогівки, утворенню більш ніжного помутніння, значному зниженню кількості різних ускладнень, зменшує прояви зорової астенопії, поліпшує функціональні показники акомодаційного м’яза і центральних відділів сітківки, що поліпшує функціональну здатність очей.
травми і опікові ушкодження очного яблука, запальні дистрофічні захворювання рогівки, вірусні кон’юнктивіти; профілактика запалень очей, зменшення прояву зорової астенопії в осіб, які працюють з персональними комп’ютерами.
призначають з перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 крап. 3 - 4 р/добу в кон’юнктивальний мішок ураженого ока; при тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон’юктивальними або парабульбарними ін’єкціями 0,5 мл 1% р-ну 1 р/добу протягом 7 - 12 днів; інстиляції препарату здійснюють протягом 14 - 15 днів; при необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів; для осіб, що працюють з персональними комп’ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 крап. безпосередньо перед початком роботи, а потім ч/з кожні 2 год.
підвищена чутливість до препарату.
можливі р-ції у місці введення, при підвищеній індивідуальній чутливості можливі АР, у т. ч. свербіж, гіперемія, повідомлялося про випадки нежитю.