призначають з перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 крап. 3 - 4 р/добу в кон’юнктивальний мішок ураженого ока; при тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон’юктивальними або парабульбарними ін’єкціями 0,5 мл 1% р-ну 1 р/добу протягом 7 - 12 днів; інстиляції препарату здійснюють протягом 14 - 15 днів; при необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів; для осіб, що працюють з персональними комп’ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 крап. безпосередньо перед початком роботи, а потім ч/з кожні 2 год.