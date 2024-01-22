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Активні речовини — “Т”ТІАЗОТНА КИСЛОТА (ACIDUM TIAZOTICUM)

ТІАЗОТНА КИСЛОТА (ACIDUM TIAZOTICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Тіотриазолін® розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Корпорація Артеріум
Тіотриазолін® Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Корпорація Артеріум
В 1136 аптеках
від 398,50 грн
Ціни в аптеках
Тіотриазолін® таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 90; Корпорація Артеріум
Тіотриазолін® Таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 90 Корпорація Артеріум
В 1062 аптеках
від 241,87 грн
Ціни в аптеках
Антарес® таблетки, 200 мг, блістер у пачці, № 90; Корпорація Артеріум
Антарес® Таблетки, 200 мг, блістер у пачці, № 90 Корпорація Артеріум
В 1035 аптеках
від 265,06 грн
Ціни в аптеках
Тіотриазолін краплі очні, 10 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Тіотриазолін Краплі очні, 10 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 997 аптеках
від 85,70 грн
Ціни в аптеках
Антарес® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Корпорація Артеріум
Антарес® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
В 989 аптеках
від 535,20 грн
Ціни в аптеках
Тіотриазолін® розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Корпорація Артеріум
Тіотриазолін® Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Корпорація Артеріум
В 940 аптеках
від 265,50 грн
Ціни в аптеках
Далмаксін супозиторії, 0,2 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Далмаксін Супозиторії, 0,2 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 809 аптеках
від 358,77 грн
Ціни в аптеках
Далмаксін мазь, 20 мг/г, туба, 25 г, № 1; Червона зірка
Далмаксін Мазь, 20 мг/г, туба, 25 г, № 1 Червона зірка
В 424 аптеках
від 163,62 грн
Ціни в аптеках
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Дарниця ФФ
Т-Тріомакс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Дарниця ФФ
В 254 аптеках
від 261,70 грн
Ціни в аптеках
Тіотриазолін краплі очні, 10 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, флакон 5 мл, флакон 5 мл, № 1; Артеріум Лтд
Тіотриазолін Краплі очні, 10 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, флакон 5 мл, флакон 5 мл, № 1 Артеріум Лтд
В 116 аптеках
від 116,50 грн
Ціни в аптеках
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Дарниця ФФ
Т-Тріомакс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Дарниця ФФ
В 113 аптеках
від 157,80 грн
Ціни в аптеках
Триазофам розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Триазофам Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 19 аптеках
від 570,34 грн
Ціни в аптеках
Триазофам розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Триазофам Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 17 аптеках
від 268,36 грн
Ціни в аптеках
Триазофам розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Триазофам Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 13 аптеках
від 433,44 грн
Ціни в аптеках
Далмаксін супозиторії, 0,2 г, блістер, № 5; Лекхім-Харків
Далмаксін Супозиторії, 0,2 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків
В 2 аптеках інших міст
від 231,20 грн
Ціни в інших містах
Тіо-Нормік розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Здоров'я ФК
Тіо-Нормік Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Тіо-Нормік розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Здоров'я ФК
Тіо-Нормік Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності

ефект обумовлений активацією антиоксидантної системи ферментів і гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів в ішемізованих ділянках тканин ока, зменшенням тяжкості нервово-трофічних порушень, збільшенням інтенсивності і швидкості репаративних процесів, зниженням запальної р-ції тканин, поліпшенням кровотоку в мікроциркуляторному руслі ока; сприяє ранньому відновленню чутливості рогівки, утворенню більш ніжного помутніння, значному зниженню кількості різних ускладнень, зменшує прояви зорової астенопії, поліпшує функціональні показники акомодаційного м’яза і центральних відділів сітківки, що поліпшує функціональну здатність очей.

травми і опікові ушкодження очного яблука, запальні дистрофічні захворювання рогівки, вірусні кон’юнктивіти; профілактика запалень очей, зменшення прояву зорової астенопії в осіб, які працюють з персональними комп’ютерами.

призначають з перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 крап. 3 - 4 р/добу в кон’юнктивальний мішок ураженого ока; при тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон’юктивальними або парабульбарними ін’єкціями 0,5 мл 1% р-ну 1 р/добу протягом 7 - 12 днів; інстиляції препарату здійснюють протягом 14 - 15 днів; при необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів; для осіб, що працюють з персональними комп’ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 крап. безпосередньо перед початком роботи, а потім ч/з кожні 2 год.

підвищена чутливість до препарату.

можливі р-ції у місці введення, при підвищеній індивідуальній чутливості можливі АР, у т. ч. свербіж, гіперемія, повідомлялося про випадки нежитю.