Тіотриазолін краплі очні (Thiotriazolin eye drops)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,59
Економія при броні: -17,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,33
Економія при броні: -17,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
122,74
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
128,33
Економія при броні: -17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
124,00
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,07
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,39
Економія при броні: -15,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,10
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,49
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,91
Економія при броні: -22,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
124,00
Економія при броні: -4,30 грн