Препарат призначати по 8–10 крапель 1 раз на день; 4 дні приймати, потім перерва на 3 дні, ця схема лікування надалі повторюється; як правило, курс лікування триває не менше 1,5–2 місяці. Препарат розчиняти у воді (приблизно чверть склянки) і пити маленькими ковтками, якнайдовше затримуючи у роті. Їжа послаблює дію препарату, тому слід його приймати за півгодини і більше до прийому їжі або через півгодини і більше після їди. У тяжких випадках лікування триває 1–2 роки. Первинна дія помітна набагато раніше, зазвичай на 2–3 тижні прийому препарату. При прийомі іноді можливе так зване первинне погіршення чи реакція — тимчасове посилення наявних симптомів захворювання. Така реакція — сприятливе явище, що свідчить про активний перебіг лікувальних процесів. При першій її появі необхідно зробити перерву у прийомі препарату на 7–10 днів.