Сольвенцій (Solvencium)
Сольвенцій інструкція із застосування
Лікарська форма
Розчин оральний.
Рідина від прозорого до світло-жовтого кольору зі слабким спиртовим запахом.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Звичайний остеохондроз (відкладення солей) являє собою обмінне захворювання, при якому продукти порушеного обміну речовин (так звані солі або шлаки) відкладаються на поверхні кісток, найчастіше у ділянці суглобів. Препарат цілеспрямовано впливає на обмін речовин, регулюючи та зміцнюючи його. При цьому відкладення солей розсмоктується. Одночасно препарат усуває супутні симптоми та ускладнення (поліартрит, невралгія, вегетативні порушення).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначати по 8–10 крапель 1 раз на день; 4 дні приймати, потім перерва на 3 дні, ця схема лікування надалі повторюється; як правило, курс лікування триває не менше 1,5–2 місяці. Препарат розчиняти у воді (приблизно чверть склянки) і пити маленькими ковтками, якнайдовше затримуючи у роті. Їжа послаблює дію препарату, тому слід його приймати за півгодини і більше до прийому їжі або через півгодини і більше після їди. У тяжких випадках лікування триває 1–2 роки. Первинна дія помітна набагато раніше, зазвичай на 2–3 тижні прийому препарату. При прийомі іноді можливе так зване первинне погіршення чи реакція — тимчасове посилення наявних симптомів захворювання. Така реакція — сприятливе явище, що свідчить про активний перебіг лікувальних процесів. При першій її появі необхідно зробити перерву у прийомі препарату на 7–10 днів.
Передозування
Інформації щодо випадків передозування немає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Можливе приймання гомеопатичних препаратів з іншими лікарськими засобами.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах. 1 флакон у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.