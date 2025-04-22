Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,60
Економія при броні: -28,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40
Економія при броні: -24,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
167,78
Економія при броні: -21,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,27
Економія при броні: -21,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,88
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,20
Економія при броні: -17,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
167,23
Економія при броні: -20,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
179,66
Економія при броні: -6,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
184,01
Економія при броні: -10,71 грн