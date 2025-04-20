Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
166,20
Економія при броні: -22,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
166,26
Економія при броні: -20,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,09
Економія при броні: -22,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,03
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
181,73
Економія при броні: -8,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
179,87
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,67
Економія при броні: -25,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,48
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,87
Економія при броні: -20,85 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,68
Економія при броні: -25,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія