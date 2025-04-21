Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,21
Економія при броні: -19,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,60
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,93
Економія при броні: -19,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,60
Економія при броні: -28,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
164,35
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,51
Економія при броні: -17,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,62
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
161,53
Економія при броні: -15,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,00
Економія при броні: -18,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
164,63
Економія при броні: -21,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -28,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн