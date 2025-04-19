Львів (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
164,94
Економія при броні: -21,38 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,60
Економія при броні: -32,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
166,20
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
166,09
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,30
Економія при броні: -28,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,30
Економія при броні: -28,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -32,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
160,06
Економія при броні: -8,60 грн