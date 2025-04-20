Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
159,86
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,73
Економія при броні: -19,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
149,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
149,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,06
Економія при броні: -6,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
167,29
Економія при броні: -20,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
167,00
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,88
Економія при броні: -17,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
162,98
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,16
Економія при броні: -21,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,08
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
149,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
160,76
Економія при броні: -15,47 грн