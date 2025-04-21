Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
162,57
Економія при броні: -14,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
179,51
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
184,50
Економія при броні: -11,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
180,82
Економія при броні: -7,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
168,76
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
167,69
Економія при броні: -21,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
169,00
Економія при броні: -22,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,40
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,87
Економія при броні: -19,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн