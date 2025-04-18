Харків (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
164,10
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
164,69
Економія при броні: -18,54 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
178,60
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
179,18
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
171,47
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
163,17
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
174,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
161,11
Економія при броні: -9,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Сольвенцій розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
165,74
Економія при броні: -14,28 грн