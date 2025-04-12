Фармакодинаміка.

Тіаміну хлорид-Здоров'я — синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В 1 . В організмі людини у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій.

Препарат відновлює дефіцит вітаміну В 1 , який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, чинить вплив на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект.

Фармакокінетика.

Після внутрішньом'язового введення препарат швидко абсорбується. Фосфорилювання відбувається в печінці. Накопичується в печінці, серці, мозку, нирках, селезінці. Елімінується нирками і кишечником, приблизно 8—10% — у незміненому вигляді.