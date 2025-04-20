Тіаміну хлорид-Здоров'Я (Thiamine chloride-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
60,24
Економія при броні: -0,24 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
68,90
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
68,90
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
10.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
32.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Незалежності, 12
45.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я