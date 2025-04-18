Тіаміну хлорид-Здоров'Я (Thiamine chloride-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
4.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я