Тіаміну хлорид-Здоров'Я (Thiamine chloride-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
68,90
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
9.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я